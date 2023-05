Pd | Gruppi cambiano Odg riunione | al centro emergenza maltempo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag (Adnkronos) - Iparlamentari del Pd hanno deciso di cambiare l'Odg delle Assemblee previste per oggi, alle 12 al Senato e alle 13 alla Camera, per dedicare le riunioni all'. Anche la segreteria del partito si è riunita stamattina, presenti anche i capigruppo Francesco Boccia e Chiara Braga, proprio sulla questione. Diversi parlamentari del Pd, tra le altre cose, sono impegnati in queste ore sul territorio, soprattutto in Emilia Romagna, con l'. Le assemblee dem definiranno, quindi, gli Uffici di presidenza in un'altrada convocare prossimamente.