Paura e spari in Vaticano | auto sfonda i varchi | scatta l' allarme a San Pietro

(Di giovedì 18 maggio 2023)in. Questa sera, dopo le 20, un'mobile ha raggiunto l'entrata di Sant'Anna alla Santa sede. Le guardie svizzere presenti hanno impedito l'accesso nello Stato senza le relativerizzazioni, e l'uomo alla guida del mezzo è uscito temporaneamente dall'Ingresso e, dopo aver fatto manovra, è rientrato a forte velocità. L'ha forzato i duedi controllo, della Guardia Svizzera e del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del. Nel tentativo di fermare l'vettura, l'ispettore della Gendarmeria, di guardia al varco, ha esploso un colpo di pistola in direzione delle gomme anteriori del veicolo. Il proiettile non ha raggiunto il pneumatico ma il parafango anteriore sinistro, e ...

Vaticano, auto sfonda l'ingresso: paura e spari. Scatta l'allarme a San Pietro Il Tempo

18 MAG - Momenti di paura questa sera in Vaticano. Un uomo a bordo di un'auto ha forzato il varco di Porta Sant'Anna a forte velocità, non rispondendo all'alt delle Guardie Svizzere. Per fermarlo la ...Attimi di paura in Vaticano. Intorno alle 20 un uomo di circa 40 anni - risultato poi in "grave stato di alterazione psicofisica" - ha forzato a bordo di un auto il varco di Porta Sant'Anna a forte ve ...