Patrice Lecont racconta l’umanità paterna di Maigret e la sua capacità di estraniarsi dai giudizi

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 18 maggio 2023) Non avevo ancora visto la trasposizione cinematografica die di “– tratto da “e la giovane morta” di George Simenon; ora su Google play e Prime video – con nelle vesti del Commissario della Brigata anticrimine l’attore Gerard Depardieu. Una ragazza viene trovata morta con cinque coltellate tra petto ed addome nell’IX arrondissement di Parigi proprio mentre Julesattraversa un periodo amorfo della sua esistenza: ha problemi di salute, non mangia con gusto ed è affaticato per gli anni e la mole. Il medico gli consiglia di non fumare le sue ‘magritte’ e lui si sente “come nudo”. Si tuffa quindi in quest’indagine intensamente, cercando di capire chi è questa sconoscìuta che le notizie – scarne – indicano come una ragazza fragile e smarrita. La ragazza si scopre essere ...