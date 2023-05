Parma-Venezia venerdì 19 maggio 2023 ore 20 | 30 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ultima giornata di serie B e tutto è ancora in bilico in zona playoff dovesi sfidano per cercare il miglior piazzamento possibile per affrontare la post season. I ducali di Pecchia sono nelle condizioni di poter arrivare quarti ed evitare il primo turno: con una vittoria quest’oggi basterebbe un mezzo passo falso del Sudtirol impegnato a Modena per raggiungere InfoBetting: Scommesse Sportive e