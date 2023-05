Parma | Teatro Farnese | Farnese Festival dal 6 al 19 giugno 2023

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ilvuole essere, in un connubio esclusivo, l’unica rassegna musicale al mondo dei secoli XVII e XVIII ospitata all’interno di un edificio monumentale coevo, il, fatto costruire dal duca Ranuccio tra il 1617 e 1618 al cuore dell’odierno Complesso Monumentale della Pilotta. Non soltanto sala barocca senza eguali, il, con le sue scene mobili e le sue serliane che anticipano i palchetti delle sale “all’italiana”, è anche considerato dagli esperti il primomoderno della storia occidentale. La rassegna, curata dal direttore artistico Fabio Biondi e ideata dal direttore del Complesso monumentale della Pilotta, Simone Verde, è un’iniziativa, già in questa prima edizione, dalle ambizioni ...

Lo " ZECCHINO D'ORO SHOW " in programma alRegio didomenica 21 maggio viene rinviato a causa della drammatica alluvione che ha colpito l'Emilia - Romagna e in segno di vicinanza alle popolazioni residenti nelle zone interessate ...Lo spettacolareFarnese, nel Complesso Monumentale della Pilotta a, sarà l'ambientazione unica e monumentale che, dal 6 al 19 giugno 2023, accoglierà la prima edizione del Farnese ......che vedrà come primi protagonisti i ragazzi e le ragazze del progetto Let's Revolution! di... Dopo il saluto della sindaca Alice, del sindaco di Bellaria - Igea Marina, sede della ...

Parma, Teatro Regio: “Pagliacci” – GBOPERA GBOPERA

Grazie all’organizzazione del Comitato Parma Pride e con il patrocinio del Comune di Parma, sabato 17 giugno 2023, si svolgerà la seconda edizione del Parma Pride che coinvolgerà la città in una lunga ...Lo “Zecchino d'oro show” in programma al Teatro Regio di Parma domenica 21 maggio viene rinviato a causa della drammatica alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna e in segno di vicinanza alle popolaz ...