(Di giovedì 18 maggio 2023) Un messaggio per esptimere vicinanza e preghiera per ledei nubifragi che stanno devastando l'Ronagma ed un "grazie" aie a quanti, in queste ore, si stanno prodigando nei ...

... il sommo pontefice invoca da Dio conforto per i feriti e consolazione per quanti soffrono conseguenze per la grave calamità"."Francesco - si legge ancora - ringrazia tutti coloro che in queste ...

Papa prega per vittime in Emilia Romagna e ringrazia soccorritori Agenzia askanews

E’ quello che Papa Francesco ha fatto oggi con un telegramma, inviato dal Sostituto per gli Affari Generali, Mons. Edgar Pena Parra, al Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente ..."Informato del violento nubifragio abbattutosi sulla regione dell'Emilia Romagna, specialmente sulle province della parte orientale, il Santo Padre - si legge ...