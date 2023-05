Paolo Berlusconi rivela | 'La Juventus cerca Palladino | la nostra risposta'

...mandare in Belgio Matteo Renzi lavora sottotraccia per creare un polo moderato capeggiato da... con una squadra coesa e radicata su tutto il territorio nazionale " aveva detto Silvio...... come già accaduto in passato con, potrebbe ritorcersi contro quell'area progressista che tenta di infangare il presidente del Consiglio.Mieli infatti smonta un po' il veleno di ...... mentre Sonia Bruganelli - che i rumors danno vicina all'addio con il maritoBonolis - è ... molto difficilmente potrebbe ottenere l'ok da Pier Silvioche ha chiesto al reality un ...

Paolo Berlusconi rivela: 'La Juventus cerca Palladino, la nostra ... Calciomercato.com

Dell'indiscrezione di Raffaele Palladino verso la Juventus abbiamo parlato nei mesi scorsi. Oggi è arrivata un'altra conferma da una ...Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, presidente del Monza, parla del futuro del tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino: "Palladino Dovrebbe restare a Monza, ne parliamo a fine anno, anche se ha l ...