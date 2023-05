Paolo Berlusconi | “La Juventus cerca Palladino | ma dovrebbe restare a Monza”

Dai microfoni dell'emittente romana Radio Radio, il presidente onorario della squadra brianzola, fratello del patron Silviofa una rivelazione a proposito dell'allenatore, ...'Il nostro allenatore Palladino dovrebbe restare a Monza, ne parliamo a fine anno, anche se ha la Juventus che lo cerca. Sarà bello dire di no alla Juve'. Lo ha detto, fratello di Silvio e presidente del Monza, parlando a Radio Radio. Queste parole sono state riportate al tecnico brianzolo alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia con il ...MILANO - Le due semifinali di Europa League potrebbero portare le due formazioni italiane in finale., attuale presidente onorario del Monza, ha parlato della rivalità tra club nel calcio italiano sottolineando amicizie e inimicizie tra ...

