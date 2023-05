Paola Caruso | il figlio Michele è stato operato | come sta oggi

un po' di tempo fa raccontò a Verissimo il dramma di suo figlio , Michele , rivelando quali fossero i problemi che lo affliggevano e che gli impedivano di camminare. A distanza di due ...ha raccontato in più occasioni le drammatiche vicende di cui è stato vittima il figlio Michele , di soli 4 anni, in seguito a una vacanza in Egitto . Oggi, sembra che, finalmente, il ...La replicarisponde alle accuse per fugare ogni dubbio. Sui social ha risposto agli haters per le rime, dicendo di non parlare se non sanno come stanno le cose: 'Ma quanta ignoranza ...

Il dramma di Paola Caruso, il figlio Michele è stato operato: «Ora bisogna solo pregare. Forza amore mio sei p ilgazzettino.it

Il figlio dell’ex Bonas di Avanti un altro, Paola Caruso, è stato operato. A rendere noto lei stessa mediante un post su Instagram. La donna ha infatti condiviso una foto con il piccolo poco dopo l’in ...«Un ringraziamento speciale con tutto il mio cuore a coloro che hanno reso realtà la speranza di Michele di camminare». Lo ha scritto l’influencer e showgirl Paola Caruso sul suo profilo Instagram dop ...