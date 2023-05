Panico all’Isola dei Famosi | l’allarme arriva da Caldonazzo e Mazzoli | Corinne terrorizzata

... il prof Prodi fa impazzire tutti:in studio Un problema ... come avverte ancora, 'l'emergenza non è terminata'. 'Non ...- che in queste ore hanno eseguito oltre 3.000 interventi legati'...Disperato il messaggio sui social del sindaco Massimoal ... Dobbiamo però non farci prendere dale mantenere la lucidità ... A Solarolo il paese si è allagato'alba, con il Comune che ...... sedute una accanto'altra, inziano a urlarsi letteralmente in ...di Alavin calma gli animi ricordando che nonostante tutto l'... Tutto è iniziato dopo un bruttissimo attacco di, ci stavo ...

Corinne Clery sviene in diretta tv, panico all'Isola dei Famosi: ecco cos'è successo Gossip News