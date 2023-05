Palinsesti Rai | torna Caterina Balivo?

(Di giovedì 18 maggio 2023) Si ragiona alla Rai del domani Si lavora alla Rai del domani. Sono ore e giorni concitati per definire i. Tanti i nomi che circolano come quello di. A dare alcune indiscrezioni ci pensa infatti TV Blog che si è concentrato soprattutto sul pomeriggio Rai. Per la dacia oraria della 14.00 potrebbere un programma, su Rai Due, simile a Detto Fatto. Non a caso potrebbe essere richiamata così anche. Leggi anche: Canone Rai escluso dalla bolletta elettrica, la proposta del Governo Nel frattempo, oltre allache tornerebbe dopi un periodo di pausa, ci sarà sicuramente Milo infante che su Twitter ha annunciato che dal 29 maggio tornerà, sempre su Rai Due, il suo Ore 14, in onda fino al 30 giugno. Le nuova puntate ...

Si è addirittura parlato di un possibile passaggio in, con un presunto primo impegno come ... certamente con la presentazione deiautunnali . Fino a quel momento, Barbara D'Urso rimane ...Considerando 16 minuti di pubblicità, si fa presto a comprendere costi e ricavi", aveva dichiarato il conduttore qualche anno fa durante una presentazione deia Milano. Quell'anno ......fino a dicembre 2023 e questo di fatto andrebbe ad escludere ogni possibile nuovo impegno (ino ...e non ci sono al momento progetti concreti in prima serata per la conduttrice neiin via ...

Il nome del giornalista serpeggiava tra i corridoi di Viale Mazzini, ma qualcosa è andato storta: colpa della politicaCaterina Balivo potrebbe tornare nel pomeriggio di Rai 1, occupando il posto lasciato da Milo Infante e Ore 14, che potrebbero essere spostati su Rai 1.