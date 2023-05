Palermo | undicenne accoltella 14enne e gli buca un polmone

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 18 maggio 2023) Un ragazzino di 14 anni è statoto oggi pomeriggio in via del Vespro, a, da un compagno di scuola di 11 anni. Non è chiaro se l'aggressione sia avvenuta all'interno o vicino all'istituto Quasimodo, ma sembra che a innescarla sia stato l'ennesimo atto di bullismo subito dall'aggressore. Il ragazzo colpito è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Civico accompagnato dal nonno e da alcuni parenti nel pomeriggio con diverse ferite da taglio alle mani, alle braccia e al torace.