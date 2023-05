Palermo | ragazzino di 11 anni accoltella un 14enne e gli buca un polmone

(Di giovedì 18 maggio 2023) Undi 14è statoto questo pomeriggio ada un compagno di scuola di 11. Lo scrive l’Ansa, precisando che non è chiaro al momento se l’aggressione sia avvenuta all’interno o vicino all’istituto Quasimodo frequentato dai due ragazzini, in via del Vespro. Soccorso, ilè stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale civico del capoluogo siciliano accompagnato dal nonno e da alcuni parenti. Avrebbe riportato diverse ferite da taglio alle mani, alle braccia e al torace: uno dei colpi, in particolare, gli avrebbe perforato un. L’equipe dell’ospedale ha stabilizzato il, che è ora ricoverato in area critica, ma non in pericolo di vita. Sul caso ha già aperto un fascicolo la Procura dei Minori ...

