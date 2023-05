Palermo | il 14enne accoltellato fuori da scuola da un 11enne L’ipotesi | «Si difendeva dai bulli»

(Di giovedì 18 maggio 2023) Avrebbe provato a difendersi dall’ennesimo atto dismo il ragazzino di 11 anni che haunoggi pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri citata da Ansa, l’aggressione sarebbe avvenuta appenadallaQuasimodo, frequentata dai due ragazzi in via Vespro a. Dopo essere stato, ilè stato portato in ospedale dal nonno e alcuni parenti con diverse ferite da taglio alle mani, alle braccia e al torace. Uno dei colpi lo avrebbe colpito al petto, perforandogli un polmone. I medici hanno stabilizzato ilche resta ricoverato in area critica, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indaga la procura di Minori di ...

Palermo, 14enne accoltellato da un compagno di scuola 11enne: un colpo buca un polmone Il Fatto Quotidiano

