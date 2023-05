Palermo choc | undicenne accoltella un ragazzino di 14 anni e gli buca un polmone | è grave

(Di giovedì 18 maggio 2023) Undi 14è statoto oggi pomeriggio in via del Vespro ada un compagno di scuola di 11. Non è chiaro se l'aggressione sia avvenuta all'interno o vicino all'...

Del caso si occupa la Procura dei Minori di Palermo. È ancora emergenza, se si guarda agli ultimi 'colpi' eclatanti, narrati in cronaca. Come ha scritto Riccardo Lo Verso: "Nella stessa notte in cui qualcuno sfondava la ..." 'Si stanno riprendendo un po' tutti dopo questo. E' successo qualcosa che nessuno poteva neanche immaginare. E' stato attivato il servizio psicopedagogico promesso dall'Ufficio scolastico

È ancora emergenza Palermo. Scuole prese d'assalto con i sassi, come è accaduto allo Zen. Oppure svaligiate e sfregiate con una pipetta da crack lasciata sulla cattedra, com'è successo allo Sperone.