Palermo-Brescia venerdì 19 maggio 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

1' DI LETTURA" Quando mancano poco più di 24 ore al match tra, è già stato battuto il record stagionale di spettatori presenti al "Barbera". In occasione della sfida in programma venerdì 19 maggio alle ore 20:30, infatti, i titoli emessi in ...Al Barbera quasi trentamila spettatori per la sfida più 'drammatica' dell'ultima giornata: Corini contro il suo passato (e Cellino). Rosanero ad un passo dai play - off, lombardi a rischio C ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447sarà record stagionale di tifosi al 'Renzo Barbera'. Supera quota 28.000 il numero di biglietti venduti e allora sorpassa anche il 'vecchio' record di spettatori, che apparteneva ...

Palermo, verso il Brescia: Corini vuole i playoff con i suoi titolari. C’è Tutino Mediagol.it

Sarà record stagionale al Renzo Barbera di Palermo. L’ultimo dato aggiornato dalla società dice che per l’ultimo impegno contro il Brescia ci saranno almeno 28.006 spettatori. Superati dunque i 26.164 ...Nonostante la sconfitta contro il Cagliari, il Palermo è ancora in corsa per un posto ai playoff. I tifosi, a questo pro, continueranno ad incitare e a supportare la squadra di Corini anche in questa ...