Palermo-Brescia venerdì 19 maggio 2023 ore 20 | 30 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

h. 20.30 MARESCA GIALLATINI - PRETI IV: MONALDI VAR: GHERSINI (ON - SITE STADIO "RENZO BARBERA") AVAR: TOLFO (ON - SITE STADIO "RENZO BARBERA") PARMA " VENEZIA ...Sono le parole di Eugenio Corini, intervistato nel pre gara della sfida tra. ' Abbiamo una grande occasione in un campionato complicato e vogliamo giocarci questa possibilità per ...Il direttore di Stadionews commenterà la gara col, che vale un posto ai playoff per il. Sarà l'occasione anche per fare un bilancio della regular season, con la speranza che l'...

Palermo, tutto in una notte: così Corini proverà a battere il "suo" Brescia per guadagnarsi i playoff PalermoToday

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...Il quotidiano ha parlato oggi del match del Barbera “Il Palermo non fa sconti. Corini, il futuro è adesso”, titola in data odierna il Corriere dello Sport. Le parole del tecnico, come riportato dal qu ...