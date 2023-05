(Di giovedì 18 maggio 2023) Il ferito, 14enne, è ricoverato in area critica, ma non sarebbe in pericolo di vita. Non è ancora chiaro se l’aggressione sia avvenuta all’interno dell’istituto o fuori. Ha lesioni anche alle mani, forse ha tentato di difendersi

Palermo, a 11 anni accoltella il compagno di scuola e gli buca un polmone: «L’aggressore vittima di bullismo» Corriere della Sera

Tanti i fendenti con cui è stato colpito il ragazzino, giunto in ospedale con ferite anche alle mani, alle braccia e al torace ...Il fatto è avvenuto vicino a una scuola del quartiere Brancaccio, uno dei più degradati della città. Il ferito non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando ...