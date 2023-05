Palermo | 14enne accoltellato da un compagno di scuola | uno dei colpi gli ha bucato il polmone

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 18 maggio 2023) Un ragazzinoè statoin pieno pomeriggio ada undi. Ancora da capire se l’aggressione sia avvenuta all’interno o vicino all’istituto Quasimodo. Il ragazzo è arrivato, intorno alle 16, al Pronto soccorso dell’ospedale Civico accompagnato dal nonno e da alcuni parenti con diverse ferite da taglio alle mani, alle braccia e al torace. Uno deigli haun, forse un undicenne l’aggressore Il ragazzino non è in pericolo di vita. Resterà in osservazione, fanno sapere dall’ospedale Civico, ma parla e cammina. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Il ragazzino, che è arrivato in ospedale accompagnato dal nonno, ...