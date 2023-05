Palermo | 14enne accoltellato da un compagno di scuola 11enne Un colpo buca un polmone

(Di giovedì 18 maggio 2023) Un ragazzino di 14 anni è statogiovedì pomeriggio in via del Vespro, a. Il responsabile, a quanto si apprende, è undiappena. L’aggressione è avvenuta allasecondaria Quasimodo, non è ancora chiaro se all’interno dell’istituto o nelle vicinanze. Uno dei fendenti hato un. La giovanissima vittima è arrivata intorno alle 16 al pronto soccorso dell’ospedale Civico accompagnata dal nonno e da altri parenti: presenta anche ferite da taglio alle mani, alle braccia e al torace. Le sue condizioni sono state stabilizzate: si trova ricoverato in Area critica e non è in pericolo di vita. Le indagini sono coordinate dalla Procura minorile del capoluogo siciliano. L'articolo proviene da Il Fatto ...

