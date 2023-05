Pagelle Siviglia-Juventus 2-1 | Europa League 2023 | Suso grande impatto | Chiesa disastroso | andalusi in finale

(Di giovedì 18 maggio 2023) Lacede alnel ritorno delle semifinali di2022-. Dopo l’1-1 di Torino la compagine andalusa si impone 2-1 in rimonta con i goal die del neo-entrato Lamela nel corso del primo tempo supplementare a ribaltare l’iniziale vantaggio di Vlahovic. I bianconeri devono dunque abbandonare la competizione con ilche approda indove affronterà la Roma. Ledi OA Sport.Szczesny: 6. Salva al 24? sulla girata di testa in area di Ocampos sul traversone dalla destra di Navas inchiodando il pallone a terra sul palo di sua competenza. Privo di particolari responsabilità sui goal die Lamela. Danilo: 5,5. Dopo una prestazione priva di ...

Juventus sconfitta 2 - 1 ai supplementari dal Siviglia ed eliminata dall'Europa League, in finale con la Roma ci vanno gli spagnoli. Non basta il gol di Vlahovic . LESZCZESNY 8 Prestazione clamorosa. Compie una serie di parate da ...

Szczesny 8 - La Juve s'aggrappa a piene mani - le sue - sulla partita: un episodio avrebbe cambiato tutto, ma Tek ripaga con tre parate determinanti. Decisive. Stilisticamente meravigliose. Su Suso po ...