Pagelle Siviglia-Juve | Suso-Lamela letali | non basta Vlahovic VOTI

(Di giovedì 18 maggio 2023) I top e flop e iai protagonisti del match valido per le semifinali di andata di Europa League 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per le semifinali di ritorno di Europa League 2022/2023.: Bounou 7.5; Jesus Navas 7 (105? Gomez 6), Gudelj 6.5, Badé 6, Acuña 6; Fernando 6, Rakitic 6.5; Oliver Torres 6 (61?7.5) (117? Rekik SV), Ocampos 6 (69?7), Bryan Gil 7.5 (99? Montiel 6); En-Nesyri 6. All. Mendilibar 6.5NTUS: Szczesny 7.5; Gatti 6.5, Bremer 6, Danilo 6.5; Cuadrado 4 (105? Milik 5.5), Fagioli 6 (40? Paredes 6), Locatelli 5 (86? Miretti 5.5), Rabiot 6.5, Iling-Junior 6 (86? Kostic 6); Di Maria 4.5 (63? ...

Juventus sconfitta 2 - 1 ai supplementari dal Siviglia ed eliminata dall'Europa League, in finale con la Roma ci vanno gli spagnoli. Non basta il gol di Vlahovic. SZCZESNY 8 Prestazione clamorosa. Compie una serie di parate da ...

Szczesny 8 - La Juve s'aggrappa a piene mani - le sue - sulla partita: un episodio avrebbe cambiato tutto, ma Tek ripaga con tre parate determinanti. Decisive. Stilisticamente meravigliose. Su Suso po ...23:37 - Grazie per essere stati con noi, restate sintonizzati su Tuttojuve.com per le pagelle, le interviste e tutti gli approfondimenti sul match. 23:36 - TRIPLICE FISCHIO. Il Siviglia batte per 2-1 ...