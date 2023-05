Pacifiction – Un mondo sommerso | recensione | un meraviglioso Benoît Magimel in un film rarefatto e ipnotico

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ladi– Undel regista spagnolo Albert Serra, unfluviale nella durata ma ammaliante nella messa in scena con un eccezionale: qual è il prezzo del Paradiso terrestre? Una location mozzafiato nel bel mezzo della Polinesia francese, un intrigo su dei possibili test nucleari condotti su una delle isole, un alto commissario della Repubblica chiamato ad indagare:– Undello spagnolo Albert Serra si muove sinuoso, lento etra oniricità e sospetto, idilio e minaccia con unimmenso nel suo saper condensare e misurare la propria performance. Intrigo in ...

Il cinema radicale e respingente di Albert Serra si ammorbidisce a contatto col paradiso tropicale di- Unsommerso , ipnotica pellicola di quasi tre ore. Dopo il passaggio in concorso al Festival di Cannes 2022,arriva al cinema grazie alla collaborazione tra Mubi e ......

La recensione di Pacifiction - Un mondo sommerso, film di Albert Serra ambientato a Tahiti e interpretato da Benoit Magimel.