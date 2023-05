Pace fatta tra Consorzio Valpolicella - Famiglie storiche

Dobbiamo costruire unavera,di azioni concrete perché 'lasi fa, non la si invoca' e per farla occorrono gesti di solidarietà e cambiamenti di stile. 'Questa marcia', ha detto Lotti, ...nel segno dell'Amarone. Il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella e la società Famiglie Storiche hanno annunciato di avere definito ogni contenzioso pendente sull'utilizzo della Docg ...... toccheremo il tema del rapporto tra tifo e società dopo i giorni tormentati di aprile e la... Infine, la dimensione internazionale della festa: il tifo napoletano nel mondo per una squadra...

Il patto dell'Amarone: pace fatta tra Consorzio della Valpolicella e Famiglie Storiche la Repubblica

Pace è fatta. Dopo otto anni di tensioni, contenziosi e ricorsi, torna il sereno nel mondo dell’Amarone. Il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella e la società Famiglie Storiche, in causa dal ...Pace fatta nel segno dell'Amarone. Il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella e la società Famiglie Storiche hanno annunciato di avere definito ogni contenzioso pendente sull'utilizzo della Docg ...