Ostia | ciclista precipita in un fosso | salvato dai pompieri

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 18 maggio 2023)– Intervento di salvataggio dei dei vigili del fuoco sul litorale romano, dove questa mattina unè caduta in unin via dei Pescatori, incrocio via deldi Dragoncello. All’arrivo sul posto ihanno effettuato una manovra per il recupero in sicurezza del malcapitato caduto accidentalmente con la sua bicicletta in un canale alto circa 4/5 metri. Ilè stato affidato alle cure del 118 il quale lo trasportava in codice rosso all’ospedale Grassi per ulteriori accertamenti. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diX Municipioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per ...