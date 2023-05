Ostia | cade con la bicicletta in un fossato di oltre 4 metri | grave un uomo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 maggio 2023). Momenti di paura questa mattina per uncaduto accidentalmente in unmentre si trovava in sella alla sua. Una caduta accidentale, a quanto appreso, che poteva avere delle serie conseguenze. L’è stato immediatamente trasportato in codice rosso dopo l’intervento tempestivo degli operatori sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che lo hanno tirato fuori dalin cui si trovava. Roberto Spada cerca casa in affitto a, l’annuncio su Facebook: ‘Senza busta paga’in un fosso con laadIl fatto è accaduto proprio questa mattina, giovedì 18 maggio 2023, intorno alle 10.05, quando la segnalazione è arrivata alla squadra 13A dei Vigili del Fuoco di ...