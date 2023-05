Osimhen torna ad allenarsi in gruppo

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 18 maggio 2023) Napoli, allarme rientrato per il centravanti Buone notizie per la SSC Napoli di Luciano Spalletti che anche questa mattina si è ritrovata al Konami Training Center di Castel Volturno per preparare la sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico dei partenopei ritrova Victor, aggregatosi aldopo l’influenza di ieri . Continua il percorso di recupero Mario Rui, alle prese con il lavoro personalizzato in campo. Il report dal sito ufficiale del club: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione e torello. Successivamente ilha svolto partita a campo ridotto e di seguito circuito di forza. Chiusura di sessione con esercitazione tattica. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in campo. Zedadka ha fatto terapie. ...