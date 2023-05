Orrore in ospedale | la scoperta shock dei NAS

Sudan, un mese dopo. L'non ha fine. Da un report di Agenzia Fides: "Combattimenti e saccheggi continuano ad ... Scontri armati sono avvenuti anche nei pressi di unnella zona Bahri, a ...a Verona in Santa Lucia nella notte tra venerdì e sabato. Una ragazza di 26 anni ha subito ... solo superficiali, non gravi, per le quali è stato necessario il trasferimento in, ma ...Ed è quindi stata trasportata presso l'locale, dove è stata affidata alle cure dei medici. I genitori sono quindi stati interrogati dalle forze dell'ordine, che hanno chiesto loro conto del ...

Orrore in ospedale, riesumate 16 salme: inquietante ipotesi Livesicilia.it

Viaggio nell’Ospedale della morte nel castello di Hartheim e al lager di Mauthausen. "Come si può gioire uccidendo altre persone" ...Nei giorni scorsi era stato devastato il centro culturale saudita. Scontri armati sono avvenuti anche nei pressi di un ospedale nella zona Bahri, a nord di Khartoum. L’ospedale non è funzionante, i ...