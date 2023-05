Ordine | “Arbitraggio Napoli-Milan? Per l’Uefa l’unico errore è il rigore dato agli azzurri”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 18 maggio 2023) Francodichiara a proposito dell’diche perè ilFranco, esprime la sua opinione sulla festa Scudetto dele sul momento del calcio europeo. Ai microfoni di RadioCentrale, il giornalista ha dichiarato: “Il sindaco Manfredi dovrebbe creare una piccola giuria che faccia il giro della città e mettere in palio un premio per il miglior allestimento dello scudetto.? Quando sbla prima, 9/10 non riesci a recuperare con la seconda. Ilè arrivato a maggio con le pile scariche e infine, così come ...