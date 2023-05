Ora si può calcolare il potenziale fotovoltaico delle città | ecco come

(Di giovedì 18 maggio 2023) In collaborazione con l’Università di Napoli Federico II, i ricercatori del Centro ENEA di Portici (Napoli) hanno sviluppato una mappa catastale tridimensionale ad alta risoluzione che può essere consultata tramite l’app Map Viewer. Questa mappa consente di determinare ildi energia fotovoltaica che può essere installato sui tetti e su altre superfici urbane idonee. Combattere la povertà energetica Si tratta di uno strumento GIS che consente di valutare in maniera accurata ildi energia fotovoltaica producibile in, tenendo conto di geometria degli edifici, aree verdi, inquinamento dell’aria e attività antropiche. Spiega Grazia Fattoruso, ricercatrice ENEA del Laboratorio Sviluppo applicazioni digitali fotovoltaiche e sensoristiche e responsabile del progetto: “Il suo utilizzo può supportare le ...

... con una linea futuristica,sfrecciare con i suoi performanti propulsori fino a 30 nodi ovvero ...la redazione di Wired Usa Wiredleaks Il bilancio dell'alluvione in Emilia Romagna si aggrava di...... è stata rinnovata buona parte dell'hardware interno, cheinclude tre microfoni migliori per ... un tasto per play e pausa, due per andare avanti e tre per tornare indietro, maanche attivare e ...A sbrigarselasaranno le compagnie assicurative, come accade in ogni normale incidente stradale,... Proprio la velocità, oggetto del contendere insieme al semaforo, nonessere accertata in ...