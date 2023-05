Oppenheimer | perché potrebbe essere il film più importante di Christopher Nolan

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 18 maggio 2023) Uno degli autori mainstream più emblematici del ventunesimo secolo torna sul grande schermo con un biopic dal taglio rigorosamente storico-drammatico, qualcosa di mai esplorato prima nella suaografia e già impressionante in fase promozionale. Ne parliamo nel nostro approfondimento. Intervistato dall'Associated Press, Cillian Murphy ha rivelato: "Robertè un personaggio complesso, contraddittorio e iconico, ma so bene che grazie alla regia e alla guida diè in mani sicure. È interessante come presenterà il personaggio alle persone. Credo rimarranno sorprese". L'attore parola ovviamente del prossimo e attesissimo lungometraggio del regista de Il Cavaliere Oscuro e Tenet,, in uscita a luglio nelle sale americane e solo ad agosto in Italia. Dopo una vita a dare ...