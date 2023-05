(Di giovedì 18 maggio 2023) Anche l’torna all’atto conclusivo dell’nel tentativo di cancellare la sconfitta incontro l’Efes nella scorsae per farlo ha dovuto sudare ai playoff contro il Fenerbahce in una serie vinta 3-2 nella quale isono stati capaci prima di perdere il fattore campo e poi di riprenderselo in una infuocata InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

E allora, complice una trasferta europea a Montecarlo, è andato a gustarsi in prima fila gara - 4 tra ASAtene, facendo il tifo per il suo ex compagno LA PROGRAMMAZIONE DEI ......00 Rayo Vallecano - Valladolid 2 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 19:05 Maccabi -104 - 69 19:30 ...30 Perugia - Cagliari 0 - 5 BASKET - EUROLEAGUE 18:00 algiris - Barcelona 18:45 Fenerbahçe -......00 Rayo Vallecano - Valladolid 2 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 19:05 Maccabi -104 - 69 19:30 ...30 Perugia - Cagliari 0 - 5 BASKET - EUROLEAGUE 18:00 algiris - Barcelona 18:45 Fenerbahçe -...

Olympiacos-Monaco (semifinale Eurolega, 19 maggio ore 17:00), i greci sfidano la rivelazione della stagione Infobetting

Monaco e Olympiakos, invece, hanno dovuto recuperare il fattore campo per approdare a Kaunas. Ad aprire il programma di queste Final Four sarà la sfida tra Olympiacos-Monaco alle 17 di venerdì: nella ...Principato di Monaco. Alle cinque della sera, venerdì 19,a Kaunas, Lituania, nella Zalgirio Arena si alza la palla a due di AS Monaco-Olympiacos Pireo, prima semifinale delle Final Four dell’Eurolega ...