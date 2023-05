Oltre 300 parlamentari in meno | neanche un euro risparmiato | l’ultima beffa firmata Fico e Di Maio

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 18 maggio 2023) I tagli alla Casta sbandierati dai grillini? Nonostante il robusto taglio dei, non hanno fatto risparmiareunagli italiani. Incredibile ma vero, lo scrive oggi Libero, riportando i conti fatti dall’ex ministro Carlo Giovanardi. Da questa legislatura, coe tutti sanno, la Camera dei Deputati è composta da 400 membri e il Senato della Repubblica da 200 membri (più i senatori a vita). Una sensibile riduzione rispetot ai 630 deputati e 315 senatori, più i senatori a vita delle legislature precedenti. Se da una parte la riforma ha limitato la funzione di rappresentanza dei, in compenso gli incarichi e i costi sono rimasti praticamente gli stessi. E cioè 943 milioni per la Camera e 505 milioni diper il Senato. LEGGI ANCHE Ddl Autonomia, La Russa: «Nessuna ...