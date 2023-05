Oggi 18 maggio | San Felice da Cantalice Il frate che si fece santo con sei lettere d’amore

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 18 maggio 2023) «Deo gratias». Così lo chiamavano nella Roma cinquecentesca dove trascorrerà gran parte della sua esistenza. Un soprannome che si era guadagnato perché peregrinando in lungo e in largo per le strade della città eterna, bisaccia in spalla, a chiedere l'elemosina per i poveri e i malati diceva a tutti, con tono serafico, «Deo gratias».