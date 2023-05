Oblio oncologico | Schillaci apre alla legge | “Un argomento importante | ci lavoreremo”

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il dibatto sull’rimbalza in Italia dSpagna, dove presto entrerà in vigore unaper evitare che il paziente che è stato malato di tumore ed è guarito vada incontro a discriminazioni dal punto di vista economico e sociale. Il ministro della Salute, Orazio, lo ha definito “un”, di fattondo la strada al confronto sul tema.: “, ci” Unache prevede l’“è interessante ed esiste in Spagna, credo che sia un”, ha ...

Sull''la mia proposta è già bipartisan , sarebbe un bel segnale approvarla in tempi rapidi all'unanimità'. Così Maria Elena Boschi , prima firmataria delle proposte di legge che mirano a ...Una decisione giustissima: l'presto entrerà in vigore in Spagna. Lo annuncia il premier spagnolo Pedro Sanchez, spiegando che si tratta di un'iniziativa che 'consentirà a coloro che hanno superato il cancro da ..."Il premier spagnolo Sanchez ha annunciato la legge sull'. Serve ad evitare che chi ha sofferto per un tumore debba - una volta guarito - anche subire discriminazioni. In Italia ho presentato da mesi una proposta di legge bipartisan con lo ...

Legge sull’oblio oncologico, Boschi chiama Meloni: “Faccia come Sanchez, approviamola in tempi ... Il Riformista

Serve un tavolo di lavoro per la stesura di un regolamento che renda operativo il documento. Ogni anno in Italia 895mila ricoveri, oltre quattro miliardi di euro spesi per ospedalizzazioni ...Le persone che convivono con una diagnosi di tumore sono aumentate di oltre 1 milione in quasi 15 anni, passando dai 2,5 milioni del 2006 ai 3,6 milioni nel 2020, pari a un aumento di circa il 40%. (A ...