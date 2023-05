Nuovi licenziamenti nelle tlc British Telecom annuncia 55mila tagli I dipendenti saranno in parte sostituiti da intelligenza artificiale

(Di giovedì 18 maggio 2023) Prima Vodafone, orache moltiplica per cinque. La società inglese di telefonia hato cheerà fino aposti entro il 2030, ossia circa la metà delle 130mila persone che oggi lavorano nel gruppo. Solo due giorni fa l’altro colosso britannico ha presentato un piano da 11milanel giro di tre anni, di cui un migliaio nella divisione italiana. La società conta di fare affidamento “su una forza lavoro ridotta e costi significativamente ridotti”, ha dichiarato l’amministratore delegato di BT Philip Jansen. Fino a un quinto deiriguarderà i servizi ai clienti e il personale in esubero verrà sostituito dall’utilizzo di nuove tecnologie tra cui l’. L’annuncio di Bt è ...

Prima Vodafone, ora British Telecom che moltiplica per cinque. La società inglese di telefonia ha annunciato che taglierà fino a 55mila posti entro il 2030, ossia circa la metà delle 130mila persone c ...