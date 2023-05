Nuova targa al Maradona per tribuna stampa ' Carlo Iuliano

''Il Comune di Napoli - ha detto l'assessore Ferrante - ha sentito il bisogno di restituirevita allache ricorda a tutti i colleghi che seguono le partite di calcio la figura di Carlo ...Il ritorno alla terra ed all'entroterra non solo comefrontiera dello sviluppo eco - sostenibile dei territori meridionali e calabresi ma per una ... donando unaagli imprenditori di ...La vincitrice ha ricevuto unae un premio in denaro offerto da Strega Alberti Benevento . Il ... Le bambine di solito non salgono così in alto, LaFrontiera Junior, illustrato da François ...

Calcio: nuova targa al Maradona per tribuna stampa 'Iuliano ... Agenzia ANSA

A dieci anni dalla scomparsa, nel mondo del giornalismo è ancora vivo il ricordo di Carlo Iuliano, storico addetto stampa del Calcio Napoli dei due primi scudetti e redattore dell'Agenzia ANSA, al cui ...E' stata posizionata oggi pomeriggio presso la Tribuna Stampa dello Stadio Diego Armando Maradona, la nuova targa dedicata a Carlo Iuliano. Presente l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante, il Consig ...