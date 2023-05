Nuoto | Mare Nostrum | bis di Mora | vincono anche Ceccon e Martinenghi

(Di giovedì 18 maggio 2023) Barcellona, 18 mag. -(Adnkronos) – Ancora grande Itala Barcellona nella giornata conclusiva della seconda tappa del circuito. Un superbo Thomas, già in forma da grandi appuntamenti, si impone nei 100 stile libero. Il 22enne di Schio – tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato da Alberto Burlina, ai mondiali di Budapest 2022 oro nei 100 dorso con record del mondo, quattro ori ed un argento agli Europei di Roma 2022 – nuota un buon 48”89, con passaggio in 23”52 a metà gara, alle spalle del fuoriclasse veneto ci sono il giapponese Katsuhiro Matsumoto in 49”04 e il trinidadiani Dylan Carter in 49”09.Nicolòè padrone invece dei 100 rana. Il campione iridato, continentale e primatista italiano (59”01) – tesserato per CC Aniene e seguito da Alberto Burlina – chiude ...

Nella seconda giornata delNostrum Swim Tour, che proponeva la finale dei 200m delfino, il ... Dopo aver dominato le prime tre vasche, il ticinese dellaSport Locarno, negli ultimi 50m ha ...Una delle tappe di avvicinamento èMostrum di Barcellona, dove sono andate in scena diverse gare. A fare bella impressione, fra gli altri della squadra azzurra, ci hanno pensato Thomas Ceccon , ......attività outdoor e sportive! Il Garmin Swim 2 è il prodotto pensato appositamente per ilin ... in quanto vi permette di allenarvi al meglio e in totale sicurezza dalfino a laghi e fiumi. ...

Sport, domenica 21 maggio a Boccadasse la traversata di nuoto in ... www.comune.genova.it - le notizie in Comune

Una delle tappe di avvicinamento è Mare Mostrum di Barcellona, dove sono andate in scena diverse gare. A fare bella impressione, fra gli altri della squadra azzurra, ci hanno pensato Thomas Ceccon , ...Tre ottime prestazioni firmate Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Lorenzo Mora, mettono le cose in chiaro nella tappa spagnola pre mondiale e lasciano ben sperare proprio per l’evento più importante ...