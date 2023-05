Nuoto di fondo | la prima volta di Golfo Aranci | Gregorio Paltrinieri a caccia delle giuste sensazioni

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 maggio 2023) Una. Aun po’ di storia la si farà, visto che per lal’Italia ospiterà una tappa del circuito di Coppa del Mondo Open Water. Un record di partecipanti: 156 atleti in rappresentanza di 27 Paesi, impegnati sabato 20 e domenica 21 maggio in Sardegna. Un campo gara formato da un quadrilatero lungo 1.666 metri, ovvero 615.5 metri sul lato lungo e 216.5 metri sul lato corto oltre alle boe. La gara si svolgerà su sei giri con arrivo con cono di entrata sul porticciolo di. Risponderanno presenti le star straniereacque libere, come il campione olimpico Florian Wellbrock, l’argento a Cinque Cerchi Kristof Razovszky e le olimpioniche Sharon van Rouwendaal e Ana Marcela Cunha. In casa Italia ...