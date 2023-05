Nove lupi | tre grifoni e due corvi imperiali trovati morti in Abruzzo | la pista dei bocconi avvelenati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) È stata aperta un’inchiesta sulla morte di, tree due, quasi sicuramente a causa dinell’area di Cocullo (L’Aquila). A condurre le indagini sono i Carabinieri Forestali. Nel giro di una settimana, come conferma il Parco Nazionale d’Lazio e Molise, è stato praticamente sterminato il branco diche stanziava nella zona di Olmo di Bobbi. Una località nota per essere praticamente lo spartiacque tra la Valle del Giovenco, la Valle Subeacquana e la Valle Peligna. “La strage di animali selvatici nel corridoio faunistico tra il Parco nazionale d’, Lazio e Molise e il Parco regionale del Sirente Velino non può ...