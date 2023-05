Nottingham Forest – Arsenal | probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 18 maggio 2023) Per mantenere vive le speranze di titolo in Premier League per almeno 24 ore, l’affronta sabato 20 maggio sera il, in lotta per la retrocessione, nella penultima partita della stagione. Le due squadre si ritrovano al City Ground dopo i risultati contrastanti dello scorso fine settimana: i Gunners sono stati umiliati per 3-0 dal Brighton & Hove Albion, mentre i Tricky Trees hanno pareggiato 2-2 con il Chelsea. Il calcio di inizio diè previsto alle 18:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadrePrima che venisse calciato il primo pallone di questa stagione, pochi avrebbero ...