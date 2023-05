(Di giovedì 18 maggio 2023) L'chedi casa di notte. Le immagini arrivano via social rendono l'idea dellapassata dagli abitanti di uno dei paesi più colpiti, in provincia di Ravenna:...

L'acqua che entra dalla porta di casa di notte. Le immagini arrivano via social rendono l'idea dellapassata dagli abitanti di uno dei paesi più colpiti, in provincia di Ravenna: San'Agata sul Santerno. - L'acqua che entra dalla porta di casa di notte. Le immagini arrivano ...Dopo una, l'emergenza maltempo continua nella mattinata di mercoledì in tutto il Ravennate con tutti i fiumi del comune che hanno subito in alcuni casi tracimamenti nel territorio ...per il ravennate, letteralmente sommerso dal maltempo e dalla pioggia incessante che ha fatto innalzare il corso di diversi fiumi, con varie rotture di argini e allagamenti a ...

Nottata difficilissima, l'acqua entra dalla porta TGLA7

