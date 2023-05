(Di giovedì 18 maggio 2023), 18 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Ildi unmilitare da ricognizione da parte della Corea del Nord violerebbe "numerosedel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", secondo il Dipartimento di Stato americano, che ha affermato di avere "una serie di strumenti a disposizione" per rispondere. Questa la replica degli Stati Uniti alle notizie dei media statalini secondo cui sarebbe pronto ilche il leaderno Kim Jong Un aveva promesso di lanciare. "Siamo stati molto chiari nell'insistere affinché la Corea del Nord si astenga dal continuare con le sue minacce e chiediamo a Pyongyang di impegnarsi in una diplomazia seria e sostenibile", ha affermato il vice portavoce del ...

Commentando la dichiarazione di, annunciata da Joe Biden e Yoon Suk yeol durante la visita alla Casa Bianca del presidente sudcoreano, Kim ha detto che questa avrà come "unico risultato ...... Medio Oriente, nel Pacifico, nel timore di attacchi dall'Iran, Somalia e. Patriot, come ... Zelensky può accogliere con soddisfazione l'invio delle armi da, anche se il presidente ...Commentando la dichiarazione di, annunciata da Joe Biden e Yoon Suk yeol durante la visita alla Casa Bianca del presidente sudcoreano, Kim ha detto che questa avrà come "unico risultato ...

Nordcorea: Washington, 'lancio satellite spia viola risoluzioni Onu' Il Dubbio

Più che frutto delle volontà di Tokyo e Seul, il riavvicinamento sembra il risultato di due fattori: la politica anticinese spinta da Washington e la necessità di Giappone e Corea del Sud di presentar ...