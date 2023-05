Non esiste più | la scomoda verità che imbarazza Elly Schlein | voto-disastro

(Di giovedì 18 maggio 2023) La partita dove si sarebbe dovuto misurare “l'effetto”, scrive l'Istituto Cattaneo nell'analisi sui flussi didelle cinque principali città aldomenica e lunedì, era Pisa. Lì, più che in ogni altro comune, la neo-segretaria del Pd aveva scommesso tutto, investendo le sue energie, umane e simboliche. Non a caso a Pisa aveva chiuso la campagna elettorale. La città della Torre pendente, dunque, era il test del nuovo corso. Per una serie di ragioni. Primo, si trattava di riconquistare un «bastione della Toscana rossa». E chi meglio di, la leader vestita (dentro e fuori) di rosso. Secondo, perché, a Pisa, si era costruita un'alleanza che rispecchiava la nuova leadership: insieme al Pd, c'erano il M5S e altre liste di sinistra, mentre il Terzo Polo correva da solo. Terzo, il candidato sindaco, Paolo ...

...basta la pur doverosa testimonianza dei fedeli per far sì che le nuove generazioni si leghino al Signore, scelgano di investire nella fede, di viverla e di credere. Per ciascuno di noiun ...Tuttavia, un fondo di verità, una genetica familiare che si intreccia con il brand,a caso ancora oggi mia figlia Silvia e mia nipote Delfina sono presenti nella Maison, in ruoli di grandi ...... e che qui possiamo solo presupporre maargomentare, la giustificazione di una politica di equilibrata erapace ridistribuzione risiede nel fatto che lo Statoin vista del bene comune ...

L’amore vero esiste, ma non è come lo immaginiamo la Repubblica

"La più grande lacuna da colmare – dice – sarà senza dubbio l’assenza di strutture in grado di ospitare rappresentazioni teatrali o altri generi di spettacolo: all’Argentario non esiste un cinema, non ...Torna l’autore americano che vive ritirato nell’enclave di scienziati del Santa Fe Institute per parlare di fisica e altri saperi. Vorrei dirgli che sbaglia: non è vero che siamo il 10% biologia e il ...