Non c' è nessun rischio che le intelligenze artificiali prendano il sopravvento sull' uomo

(Di giovedì 18 maggio 2023) “L'intelligenza artificiale è una scienza che fonda le sue radici nella matematica, ma non haa capacità di autogenerarsi né autoscriversi né di evolversi, è ancorata saldamente ai dati che la creano. È molto potente ma non corriamo alcunche possa prendere il”. Nicola Grandis, Ceo di Asc27, startup che ha raggiunto vette molto elevate nella cyber security e che oggi modera ben due tavole rotonde alla seconda edizione del Festival Nazionale delle Università a Roma, risponde in questo modo in quest'intervista all'AGI sul futuro dell'AI Sono trascorsi forse meno di sei mesi da quando è arrivata sul mercato ChatGPT e, fatto curioso, tra diversi padri e padrini dell'Intelligenza artificiale si sono già ripensamenti. C'è davvero di che temere? “Domanda più che ...