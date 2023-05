"Noi alternativi alla Schlein". La rivolta dei riformisti dem

La Segretaria Schlein ha pieno diritto di tentare di realizzare la piattaforma politico - culturale e programmatica con cui ha vinto il Congresso del Pd., che abbiamo limpidamente avversato quella piattaforma, mettendo in evidenza il rischio di un regresso verso un antagonismo identitario incoerente con la natura stessa del Pd come partito a ...... è andato da una parlamentare di Azione , che peraltro manco era iscritta dae che è stata ... Non dobbiamo fare bella figura, dobbiamo esserealla destra '. ' Io per ora farò il centro ...Altro che emergenza diritto allo studio, altro che dare risposte agli universitari: adi ... uno scandalo che cercheremo di fermare con i nostri emendamentiquando il governo presenterà ...

Pd, l'appello dei riformisti: noi alternativi a Schlein. È ora di alzare la voce la Repubblica

L'area rifromista del Partito democratico alza la voce e attacca le scelte massimaliste della segretaria: "Abbiamo il dovere di far vivere una proposta distinta e alternativa a quella di Schlein".Tetto debito Usa, McCarthy e Biden: Niente default, non ci sono alternative Le dichiarazioni del presidente americano Joe Biden e dello Speaker della Camera Kevin McCarthy lasciano sperare in un accor ...