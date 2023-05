Noah Centineo alla première di XO | Kitty per sostenere la sua ‘sorellina’ Anna Cathcart

I fan della trilogia Tutte le volte che ho scritto ti amo , che ha consacrato al pubblico dei giovani adultie ha fatto salire le quotazioni di Netflix nel campo delle rom - com ...I fan della trilogia di film Tutte le volte che ho scritto ti amo , che ha consacrato al pubblico dei giovani adultie ha fatto salire le quotazioni di Netflix nel campo delle rom - com adolescenziali, se lo ricorderanno: nei film, la più piccola delle sorelle Covey, Kitty (Anna Cathcart), era stata ...Lana Condor enon saranno nel cast principale, ma non è escluso che possano fare un cameo a sorpresa. In questa serie tv la piccola Kitty, adolescente convinta di essere un'esperta di ...

XO, Kitty, su Netflix in streaming da oggi Movieplayer

