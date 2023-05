...- piazzale Carlo Dapporto - ex Stazione Ferroviaria - tratto pista ciclabile parallelo a via[&... bagni marini e angoli caratteristici dei centri storici: Chiara Nicora, Dado Moroni, Dino, ...La storica casa a Biella dello stilista Italianova in vendita grazie alla collaborazione tra Italy Sotheby's International Realty, protagonista nel settore immobiliare di lusso in Italia, e Sotheby's Concierge Auctions, il più grande ...Il genio e il fascino di, famoso stilista e imprenditore italiano, ancora pervadono la sua storica casa nel cuore di Biella, in Piemonte, una destinazione nota in tutto il mondo per la sua industria tessile e ...

Nino Cerruti: in vendita la villa dello stilista Vanity Fair Italia

La residenza di Nino Cerruti sarà messa all'asta il mese prossimo da Sotheby’s Concierge Auctions in collaborazione con Italy Sotheby’s International Realty. Prezzo base: 1,25 milioni di euro. Situata ...Famosa meta di fuga per celebrità di Hollywood, andrà all'asta con un prezzo di riserva di 1,25 milioni di euro ...