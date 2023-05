Nimona | trailer e data per il film d' animazione tratto dalla graphic novel LGBTQ+ friendly

(Di giovedì 18 maggio 2023) L'adattamento d'era precedentemente in mano alla Disney che lo ha poi ceduto ad Annapurna e arriverà su Netflix. Netflix ha presentato il primo teaserdi, l'atteso adattamento dell'omonimadi ND Stevenson. Sulla piattaforma arriverà il 30 giugno. Ilvanta un cast vocale che include Chloe Moretz e Riz Ahmed.è stato inizialmente lanciato e prodotto da Blue Sky, prima di essere cancellato quando lo studio è stato chiuso e acquisito da Disney. Netflix ha poi salvato ilnel 2022 e i fan non vedono l'ora di vedere la sua formula e il suo stile unici adattati in forma animata. In, l'omonima protagonista è una giovane mutaforma impulsiva con un talento …

Fans of the Tumblr comic series “Nimona” can finally take a peek at Netflix’s upcoming animated feature film adaptation. “Nimona,” set in a techno-medieval landscape where magic and technology combine ...The streaming service shared a teaser trailer for the animated film Thursday featuring Chloe Grace Moretz. Nimona is based on the ND Stevenson graphic novel of the same name. The film takes place in a ...