(Di giovedì 18 maggio 2023) I sindacati hanno differito loprogrammato per venerdì 19 maggio delle lavoratrici e dei lavoratori dell'handling aeroportuale: un risultato raggiunto grazie al dialogo e allo spirito pratico in un momento difficile per il Paese

Il 26 dicembre negozi aperti: scatta la protesta nell'outlet del lusso I lavoratori contro l'apertura del 26 dicembre Contestualmente allosi terrà un'assemblea dei lavoratori per decidere ...da fare: non ci sono più possibilità per riportare in Italia i dieci terroristi che riparano ... Lodegli elettori: Fontana ha vinto con due mln di voti su un elettorato di... Vota il 37,...... ma loRai, fissato proprio per quel giorno, ha impedito la regolare messa in onda, facendo slittare l'evento nella nuova data del 1° giugno.di particolarmente grave, semplicemente l'...

Niente sciopero aereo: l'appello di Salvini e il buonsenso di tutti ilGiornale.it

La protesta contro la decisione della dirigenza di tenere aperto il centro commerciale nel giorno di Santo Stefano ...Venerdì 26 maggio potrebbero verificarsi disservizi sulla rete di trasporto Anm per uno sciopero di 24 ore indetto dalla sigla sindacale Usb. A renderlo noto attraverso i suoi canali è la stessa azien ...